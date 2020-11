samedi 14 novembre 2020 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’artiste rappeur Simon vient de sortir un tout nouveau clip, « El dorado », pour tenter de « barrer » la route aux centaines de jeunes qui prennent les bateaux pour rallier l’Europe.

Pour l’artiste, il est possible de s’en sortir ici et même si c’est dur, le plus important est de se battre.