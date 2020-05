El Hadji Diouf répond à Samuel Eto’o

iGFM-(Dakar) El Hadji Ousseynou Diouf n’a pas tardé à répondre à Samuel Eto’o qui a déclaré récemment être meilleur que lui et Didier Drobga.

« J’assume mes responsabilités en dehors et sur le terrain. Je suis le plus talentueux, je fais partie des trois joueurs les plus talentueux en Afrique et je l’assume », a fait savoir l’ancien international sénégalais, lundi soir, sur la chaîne privée 2STV. « Mais je n’ai pas dit que j’ai été le plus méritant. Quand on parle du talent, c’est du talent pur et dure », a précisé le double ballon d’Or africain en 2001 et 2002. Comme exemple, Diouf a cité « Jay Jay » Okocha l’ancien numéro 10 du Nigeria qui n’a pas été sacré ballon d’Or malgré son talent. »Il est le plus talentueux mais il n’a rien gagné ».

« Le mérite que j’ai, c’est lorsque j’étais ballon d’or, je jouais à Lens »

L’ancien attaquant de Liverpool a par ailleurs souligné la différence de clubs qui existe. « Mais il (Eto’o) peut jouer au Barça, et gagner beaucoup de choses parce qu’il est entouré de grands joueurs. Le mérite que j’ai, c’est lorsque j’étais ballon d’or, je jouais à Lens et les autres étaient dans de grands clubs. C’est plus simple d’évoluer en club qu’en équipe nationale. Mais, je n’ai jamais nié le talent de Didier Drogba et d’Eto’o », a soutenu Diouf, qui reste derrière Eto’o (4 Ballons d’Or) au palmarès du Ballon d’Or africain.

Mamadou Salif GUEYE