IGFM - C'est le décompte le plus suivi de cette 59e élection présidentielle américaine. Qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, gagnera suffisamment d'Etats, entre le mardi 3 et le mercredi 4 novembre, et donc de grands électeurs, pour l'emporter ? Dans quel camp, démocrate (en bleu sur la carte) ou républicain (en rouge), chacun des "swing states" va-t-il basculer pour offrir les clés de la Maison Blanche à l'un des deux candidats ?

Plus de 200 millions d'Américains étaient appelés aux urnes. Le candidat qui obtiendra la majorité absolue des 538 grands électeurs, soit 270 d'entre eux, sera élu pour diriger le pays durant les quatre prochaines années. Dans chaque Etat (hormis le Maine et le Nebraska ), le parti qui obtient le plus de voix remporte tous les grands électeurs.