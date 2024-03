dimanche 31 mars 2024 • 514 lectures • 0 commentaires

Actualité 9 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Syndicat national des agents de l’administration du commerce (SYNACOM) a réagi à l'élection de Bassirou Diomaye FAYE à la tête du Sénégal.

En félicitant le Président élu, le SYNACOM marque "sa disponibilité et s'engage à accompagner les autorités afin de relever les défis de l'heure", indique dans un communiqué, le Syndicat national des agents de l’administration du commerce. Selon eux, il s'agit de "la réforme de l'Administration et la lutte contre la cherté de la vie", précisent les syndicalistes, qui rappellent "les attentes légitimes et urgences dans de nombreux secteurs vitaux" du pays.

PUBLICITÉ