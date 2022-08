mercredi 10 août 2022 • 755 lectures • 0 commentaires

L’inter-coalition Yewwi-Wallu ne participera pas à l’élection des Hauts conseillers des collectivités territoriales. Mieux, Déthié Fall a annoncé le sort qu’ils comptent réserver à cette institution.

"On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur, à l’intérieur du pays, ici à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes et vouloir aujourd’hui remplir une institution qui ne sert absolument à rien.



Qui peut dire, dans cette salle à quoi sert cette institution. Qui peut dire ce qu’ils font, ces membres du Hcct et qui croise les préoccupations de nos compatriotes ? Personne. Nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre.



Et c’est pour cette raison que nous avons décidé à l’unanimité, de ne pas participer à l’élection des Hauts conseillers des collectivités territoriales. Mieux, une fois à l’Assemblée nationale, après le contrôle que nous décidons de faire, nous allons introduire une proposition de loi pour sa dissolution."