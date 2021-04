mercredi 28 avril 2021 • 250 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C'est une information ''Source A'' ! L’annonce officielle de la candidature de Mbaye Diouf Dia à la Présidence de la Fédération sénégalaise de football devrait se faire, en principe, d’ici à lundi, au plus tard. Et selon les indiscrétions parvenues à votre journal Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte ont déjà décidé de fusionner leurs candidatures pour proposer aux électeurs un programme solide, afin de mener à bien les destinées du football sénégalais.

Les élections pour la Présidence de la Fédération sénégalaise de football sont prévues au mois d'août prochain. Pour le moment, seul le président Mady Touré de Génération Foot est officiellement candidat pour la succession de Me Augustin à la direction du football sénégalais. Mais, selon les informations exclusives de "SourceA", l’officialisation de la candidature de Monsieur Mbaye Diouf Dia ne serait qu’une question de jours.

«Pour le moment, il n’y a que Mady Touré qui a rendu publique sa candidature. Si Mbaye Diouf doit partir en compétition, ce serait bien aussi qu’il connaisse ses adversaires»

D’après une source digne de foi, si, jusqu’à présent, l’ancien président de la Petite Catégorie à la Fédé n’a toujours pas encore dévoilé, de manière officielle, ses ambitions pour le poste de président de l'Instance footballistique, c’est parce qu’il voudrait, au moins, savoir contre qui il sera en compétition. Car, jusqu’ici, on ne sait pas qui est candidat dans l’équipe fédérale. Augustin Senghor et Saër Seck s’arrachent le fauteuil. «Pour le moment, on ignore qui sont les candidats de l’équipe fédérale, on parle de Saër Seck, on parle d’Augustin Senghor, raison pour laquelle Mbaye Diouf ne peut pas se prononcer sur sa candidature. Pour le moment, il n’y a que Mady Touré, qui a rendu publique sa candidature. Si Mbaye Diouf doit partir en compétition, ce serait bien aussi qu’il connaisse ses adversaires», a-t-on révélé à votre serviteur.

«Au pire des cas, lundi, les Sénégalais seront fixés sur la candidature de Mbaye Diouf Dia…»

Selon les confidences faites à votre journal, le patron de Mbour Petite Côte va rendre publique, d’ici à lundi, sa volonté de succéder à Me Augustin Senghor à la tête de la Fsf. «Au pire des cas, lundi, les Sénégalais seront fixés sur la candidature de Mbaye Diouf Dia. Il travaille avec son équipe électorale et sa commission est renforcée pour réactualiser son programme et mettre au point tout ce qu’il faut et qui sera bientôt finalisé. Ce qui explique qu’il a l’option d’aller à la conquête de la Fédération sénégalaise de football.» Les sources de votre journal parlent même d’une fusion des candidatures de Mbaye Diouf Dia et de Louis Lamotte, au profit d'une candidature unique.

«Mbaye Diouf est en train de travailler un programme complet avec Louis Lamotte, ils ont fusionné leurs candidatures et ils sont sur le point de concocter quelque chose de solide, faire un programme commun pour une très bonne gestion du football sénégalais»

«Mbaye Diouf Dia est en train de travailler un programme complet avec Louis Lamotte, ils ont fusionné leurs candidatures et ils sont sur le point de concocter quelque chose de solide, de faire un programme commun pour une très bonne gestion du football sénégalais. Et d’ici à dimanche, ils vont communiquer sur l’officialisation de cette candidature unique», a indiqué notre confident. Notre interlocuteur ajoute : «ils sont en train de mener des discussions, des concertations avec des personnes ressources, avec le staff, les dirigeants, les autorités, d'essayer de voir tous les contours avec la Caf, la Fifa et l’Etat du Sénégal et de mener une très bonne enquête, afin de se déterminer directement. »

Avec Source A