vendredi 22 avril 2022

Politique

iGFM - (Dakar) Le journaliste Pape Djibril Fall a fait face à la presse aujourd’hui vendredi, pour informer les sénégalais de sa volonté d'être candidat aux prochaines élections législatives.

«Dans notre cher pays se tiendront, le 31 juillet prochain, des élections législatives. Les sénégalais seront une fois de plus appelés à renouveler le parlement. C’est une échéance cruciale pour la survie de notre nation, de notre démocratie de nos liberté, de l’avenir des filles et fils de notre pays. Par vos votes, vous déciderez de la destinée de notre grand et commun bateau qu’est le Sénégal.

Mon modeste parcours, l’exercice de mon métier, ma soif de connaitre mon terroir et d’apprendre des hommes et des femmes qui ont fait son histoire, m’ont amené à rencontrer le peuple dans son entièreté et sa diversité, de l’écouter de dialoguer avec lui de s’enquérir de ses préoccupations et de comprendre ses aspirations fortes et légitimes.

Ceci me conforte dans mon attachement à notre grande nation, ma fidélité aux valeurs d’humanisme, d’empathie d’ouverture d’esprit de solidarité agissante et de convivialité. C’est fort de ce constat que j’ai décidé de m’engager davantage, à vos côtés en répondant favorablement à votre invite : je suis candidat à la candidature pour des élections législatives du 31 juillet 2022. »