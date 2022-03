mardi 29 mars 2022 • 144 lectures • 0 commentaires

Le 31 juillet prochain, le sénégalais vont passer aux urnes afin d'élire leurs représentants à l'hémicycle. Une occasion que Madame Aby Ly ne compte pas rater. En effet, la native de Hlm compte se représenter en tant que débitée de la diaspora. Dans une note parvenue à la rédaction elle décline son profils et déclarer sa candidature

"C'est avec le cœur que je m'adresse à vous; le cœur d'une banlieusarde fier de sa ville mais pour autant affligé de sa paralysie.

Je suis arrivé en Europe en 1999 plus précisément en Hollande et depuis que je suis là je ne cesse de multiplier des actions pour ma communauté en commençant par motivés les femmes qui arrive fraîchement du Sénégal en les incitant à apprendre la langue et à chercher du travail pour leur intégration car comme moi j’ai commencé par ce parcours pour pouvoir faire ma formation d’infirmière spécialisée en neurologie j’avais créé une association qui s’appelait VERENIGING VAN AFRIKAANSE VROUWEN IN NEERDERLAND (association des femmes africaines en Hollande)J’ai aussi eu à aider beaucoup de sénégalais de la diaspora qui avaient des problèmes mentales avec l’aide de mon ami et frère SEYDOU DIASPORA et WANIOU YAYE FALL (Mareme fall ) qui est une sœur vivant en Italie et la FSD ( Fédération des Sénégalais de la diaspora) dont je suis la présidente du comité régional de Benelux et présidente de la commission droits sociaux et solidarité . j’ai eu aussi à récolte des dons au niveau de la Belgique et de la Hollande comme des lits d’hôpital des vêtements que j’avais achemine au Sénégal plus précisément à keur Mbaye fall et a pout avec mes propres moyens j’ai eu aussi à faire des dons de vêtements pour nos frères qui en avaient besoins au niveau de Bruxelles ,de distribuer de la nourriture pour les sans abris sénégalais de Brussels et LiègeDernièrement j’ai eu à créer projet dénommé projet KHALIFA ABABACAR SY qui un projet de micro finance pour les mamans des enfants handicapés de pout.Ce projet vise à rendre ces mamans indépendantes , leur permettre de travailler et de subvenir à leurs besoins pour pouvoir aider leurs enfants.Je suis dans la dynamique de Bien construire notre avenir c'est aussi bien maîtriser le présent comme faire preuve d'ambition et d'esprit d'équipe pour créer les conditions favorables audéveloppement économique et social des sénégalais de la diaspora Pour y parvenir, il faut d'urgence mettre de nouvelles compétences en action, basées sur l'expérience de gestion et la capacité d’écoute et de solidarité ancrée dans la modernité » jusqu'à ce jour j’ai pleinement consacré mon temps à mes activités Sociale , à mon attachement de toujours pour Mes compatriotes sénégalais mais aussi à mes valeurs d'humanisme, de pragmatisme, d'entrepreneur, d'ouverture d'esprit, de solidarité et de convivialité,raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager à votreservice et au service de La diaspora : en Juillet prochain, je serai candidat au mandat de Député de la diaspora Je présenterai à vos suffrages Un projet que j'ai entrepris depuis belle lurette ce travail d'écoute et de dialogue indispensable pour construire un projet qui répondra à vos besoins. Je continuerai ce travail de proximité dans les prochaines semaines en allant jusque chez vous, à votre rencontre, car c'est avec vous que nous pourrons concrétiser notre projet pour La diaspora ", lit-on.