mercredi 1 septembre 2021 • 181 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

625 soldats sénégalais vont être déployés en Gambie. Ils ont reçu le drapeau, mardi, au camp militaire de Toubacouta. C’est une mission de la Cedeao qui contribue à la recherche de la paix et de la stabilité dans ce pays frontalier au Sénégal. Une élection présidentielle y est prévue en décembre. Tout le contingent a été vacciné contre le Covid-19.

Le général et brigade et chef d’Etat-major de l’Armée de terre, Fulgence Ndour a remis le drapeau national au 5e détachement sénégalais de la mission de la Cedeao en Gambie. 625 officiers, sous-officiers et militaires qui ont comme tâche de contribuer à la stabilité dans un pays frère marqué par des troubles il y a quelques années.

“Cette mission contribue à la recherche de la stabilité dans un pays frontalier dont la marche vers la démocratisation et le développement socio-économique constitue un enjeu stratégique majeur. Vous serez, peut-être, engagé pendant une période plus sensible car coïncident avec l’organisation des élections présidentielles gambiennes le 4 décembre 2021. Je n’ai pas de doute que vous poursuivrez dans la voie de l’excellence“, a-t-il déclaré sur Rfm.