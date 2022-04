Élection présidentielle française: 26,41% de taux de participation à midi

dimanche 24 avril 2022 • 135 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

PUBLICITÉ

Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, ce 24 avril 2022. Face à face : la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et le président sortant et candidat de La République en marche Emmanuel Macron.

Le chiffre de la participation à 12h (26,41%) marque un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2017 (28,23%) de 2012 (30,66%) et 2007 (34,11%), et tutoie celui de 2002 (26,19%), quand le candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen affrontait Jacques Chirac (droite). La participation est en revanche légèrement en hausse par rapport au premier tour il y a deux semaines (25,48%).



Taux de participation à 12h00 en France métropolitaine : 26,4%.



En hausse de 0,9 point par rapport au premier tour, mais en baisse de 1,8 point par rapport au second tour de 2017.



En Nouvelle-Calédonie, le taux de participation à 17 heures était de 34,87%, soit à peine un point de plus que lors du premier tour du 10 avril dernier (33,35%).

Au premier tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête avec 40,51% des suffrages devant Marine Le Pen (18,33%) et Jean-Luc Mélenchon (13,77%).



RFI PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 135 fois.

Publié par Mamadou Salif editor