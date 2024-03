dimanche 24 mars 2024 • 757 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) Ce dimanche, c’est jour d’élection. Les sénégalais vont choisir parmi les candidats, celui qui va présider aux destinées du pays.

Ce dimanche, ce sont 7 371 890 électeurs qui sont attendus aux urnes. Ils devront effectuer leur devoir civique dans 16 440 bureaux de vote. Pour ce faire, la Direction générale des élections (Dge) a installé 15 633 bureaux au Sénégal et 807 dans 50 autres pays pour la diaspora. Les lieux de vote sont au nombre de 7040.

PUBLICITÉ

L’organisation de la présidentielle a couté une petite fortune. Son cout se chiffre à 14 milliards de Fcfa. Ce budget est réparti entre les différents acteurs que sont : la Dge, les forces de défense et de sécurité, le service public de l'audiovisuel (la Rts), la Cena, la Cour d'appel et le Conseil constitutionnel.



Pour ce qui est des bulletins de vote, 8 500 000 ont été imprimés pour chaque candidat à l'élection présidentielle, pour une dépense totale de 1 000 400 000 de francs Cfa.



Aussi, 2457 observateurs ont été autorisés, dont 889 nationaux et 1568 internationaux. Pour ces derniers, il y a la mission de l'Union européenne conduite par Malin Björk et celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Il y a aussi la délégation de l'Union africaine.