vendredi 12 mai 2023 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît les candidats aux élections du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), qui se dérouleront au mois de juillet. Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est encore candidat.

Le Comité exécutif (ComEx) de la CAF sera en partie renouvelé lors de la 45e assemblée générale de l'instance programmée le 13 juillet prochain à Cotonou, au Bénin. Parmi les onze candidats qui se sont présentés à l'élection, on note la présence de Djahid Zefizef (Algérie) et d'Augustin Senghor (Sénégal). A noter que ce dernier fait déjà partie du Comité Exécutif en qualité de premier vice-président. Il remettra donc sa place en jeu. Rappelons que que seule une partie du Comex sera renouvelé à cette occasion.



Avantage pour Augustin Senghor ?



Les sièges étant répartis sur une base zonale, Zefizef devrait avoir pour concurrent le Libyen Abdulhakim Alshelmani pour la Zone Afrique du Nord. A priori, Senghor disposera quant à lui d'un boulevard puisqu'il ne devrait pas avoir de rival pour la zone Afrique de l'Ouest A. Lazare Banssé (Burkina Faso), le colonel Gbezonde Kossi Akpovy (Togo), tous deux dans la zone Afrique de l'Ouest B, et le sortant Pierre Alain Mounguengui (Gabon), seul en lice pour la zone centre, font également partie des candidats.







Pour rappel, le comité exécutif est l'organe décisionnel le plus important de la CAF, et c'est lui qui sera chargé de désigner les pays-hôtes des éditions de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et 2027. L'instance qui compte à l'heure actuelle 54 fédérations membres, est présidée depuis mars 2021 par le Sud-Africain Patrice Motsepe, également président du prestigieux club sud-africain du Mamelodi Sundowns.