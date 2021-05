mardi 25 mai 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour la première fois, Aliou Cissé s'est exprimé sur les élections électorales à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Interpellé sur un possible consensus pour la réélection de Me Augustin Senghor qui pourrait faciliter son avenir sur le banc des Lions, le sélectionneur national pense que pour le bien football, il faut s'unir. Surtout que le Sénégal vise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue dans sept mois au Cameroun.

La «sérénité» pour aller à la CAN

"Je crois que j'ai d'excellents rapports avec le président de la Fédération, mais je préfère me concentrer sur l'aspect technique même s'il nous faut gagner dans la sérénité, la paix. L'union des cœurs fait la force pour gagner la CAN", a-t-il soutenu, lors de l'annonce des 26 joueurs qui disputeront les deux matchs amicaux contre la Zambie (5 juin) et le Cap-Vert (8 juin). "On a des dirigeants intelligents. Je pense qu'ils feront ce qui est bon pour le football. C'est ce que nous attendons d'eux pour que le Sénégal gagner la CAN. Il faut qu'ils soient tous derrière l'équipe", a expliqué Aliou Cissé, qui visiblement a un œil sur les prochaines échéances à la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Pour rappel, Mady Touré est le seul à déclarer officiellement sa candidature à l'élection de la FSF. Récemment, lui, Saer Seck, Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte se sont rencontrés pour trouver un commun accord pour un consensus dynamique.

Quant au président sortant, Me Augustin Senghor, il viserait un quatrième mandat. Il devrait faire l'annonce le 30 mai, jour de l'Assemblée Générale extraordinaire.

L’élection est prévue au mois d’août 2021.