iGFM (Dakar) Après validation, la commission électorale a publié la liste définitive des candidats à l’Assemblée Générale élective de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), prévue le 07 août 2021.

On connaît désormais les noms des candidats qui iront aux élections présidentielles de la Fédération sénégalaise de fooball (FSF). Après avoir délibré en sa séance du 19 juillet, la commission déclare éligibles les candidatures suivantes : Mbaye Diouf Dia, Augustin Senghor, Saer Seck et Mady Touré. Donc, ils sont quatre à chercher le fauteuil présidentiel pour les quatre prochaines années. Le président sortant, Me Senghor vise un quatrième mandat pendant que ses adversaires tentent de s'installer pour la première fois. Ces échéances s'annoncent palpitantes après un consensus qui aurait tombé à l'eau.