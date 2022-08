jeudi 11 août 2022 • 217 lectures • 14 commentaires

"Les motifs invoquès par les Coalitions Yewi Askan Wi et Wallu Senegal souffrent d'une incohérence flagrante sous le rapport des positions de principe". C'est l'avis de Souleymane Ndiaye, leader de la S2D, parti membre de la Coalition BBY.

"En effet, le motif invoqué par ces dites coalitions pour se déclarer forfait aux élections des membres du HCCT est un motif de façade qui cache tout simplement la compromission des ambitions de ces coalitions, du fait de leur minorité par rapport au mode d'élection des membres du HCCT", a-t-il declarè dans une note reçue à iGFM.



Selon l'alliè du chef de l'Etat qui trouve leger les arguments de Yewi et Wallu, cette decision traduit "logiquement une peur de subir une autre dèfaite après les legislataive".



"S'ils vont aux élections, ils vont subir une très lourde défaite. Sachant cela, ils ont décidé de ne pas y aller, après d'ailleurs des batailles de positionnement en leur sein. C'est un choix, il faut l'assumer et ne pas espérer leurrer les sénégalais avec des justifications simplistes", dit-il.



Le leader du parti S2D de poursuivre: "Il faudrait rappeler à ces coalitions électorales qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes des conseillers dans l'ancienne mandature. De même, la loi créant le HCCT a été votée avec une écrasante majorité des députés membres de BBY comme ceux de l'opposition notamment Taxawu Sénégal. Nous allons simplement prendre acte de leur honteuse reculade et avancer en toute sérénité. Mais, qu'ils expliquent clairement les véritables raisons de ce changement de position de dernière minute"