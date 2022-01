Élections locales 2022 : Abdoul LY, Dg de l’ARTP promet une victoire éclatante de la Coalition BBY à Bokidiawé

mardi 11 janvier 2022

iGFM - (Dakar) En prélude aux prochaines élections locales du 23 janvier 2022, le Directeur général de l’ARTP et non moins responsable politique APR et BBY dans la commune de Bokidiawé, M. Abdoul Doudou LY a tenu ce lundi 10 janvier 2022 une grande réunion d’informations avec ses militants à Dakar. La rencontre avait pour cadre l’université Cheikh Anta DIOP.

Ainsi avant de railler son fief Doumga Ouro Alpha pour la campagne électorale, M. LY demande à ses troupes de se mobiliser pour la victoire de la Coalition Benno Book Yakaar dans la commune de Bokidiawé.

S'adressant à ses militants, venus très nombreux, le Directeur général de l'ARTP s'est félicité de la grande mobilisation du jour des jeunes et des femmes.

Il en a profité pour présenter le bilan général de ses réalisations dans la commune de Bokidiawé notamment dans son village natal de Doumga Ouro Alpha.

À son actif, de gros efforts fournis dans le domaines de l’éducation avec la location d’appartements pour les étudiants de Dakar.

À cela s’ajoute la récompense et l’accompagnement des meilleurs élèves des différents établissements scolaires de son village.

Sur le plan sanitaire, on peut noter la mise à disposition du centre de santé de Doumga Ouro Alpha d’ambulances médicalisées pour les populations.

Il y organise périodiquement des journées de consultations médicales gratuites sans oublier la campagne de sensibilisation permanente contre la pandémie de la Covid-19.

Sur le plan social, Abdoul LY a fait état à l’assistance de l’accompagnement des familles religieuses lors des cérémonies annuelles comme les Ziarra et le Maouloud.

En outre, il a évoqué aussi la pose de la première pierre du Centre Régional du contrôle de fréquence par le Président de la République Macky Sall.

Dans la foulée, il annonce la construction prochaine d’autres infrastructures au niveau local comme le bureau de poste de Doumga Ouro Alpha, le lycée moderne de la localité et un centre de formation professionnel.

Après ce bilan élogieux, le Directeur de l’ARTP, M. Abdoul LY appelle ses militants et sympathisants à redoubler d’efforts et surtout de descendre sur le terrain polonais pour un victoire écrasante de la Coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Bokidiawé au soir des élections locales du 23 janvier 2022.

Et enfin, il est revenu sur sa décision de ne pas se présenter aux élections locales dans sa commune.

« J’ai accepté le choix du Président de la République, c’est pour cette raison que je ne suis pas candidat et considérez que je suis candidat car nous travaillerons pour la victoire de Benno Book Yakaar dans la commune et surtout à Doumnga Ouro Alpha », martèle M. Abdoul LY.

Pour leur part, les militants se sont engagés à battre campagne aux côtés de leur mentor, non sans promettre une large victoire de la grande coalition présidentielle BBY dans la commune de Bokidiawé.

Publié par Harouna Fall