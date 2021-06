mercredi 9 juin 2021 • 78 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La candidature de l'honorable députée, Adji Mergane Kanouté à la mairie, vient d'être portée par les Linguère de Kaolack et les jeunes inconditionnels, en marge d’une cérémonie de remise de financements de la plateforme des Linguères de Kaolack.

"Je réponds favorablement à l’appel des kaolackoises et kaolackois qui me portent dans leur cœur. Ma candidature pour la conquête de la mairie est une demande des kaolackoises et kaolackois …Je suis candidate pour donner à Kaolack ma ville natale, un nouveau visage à l’image des grandes villes du monde ». Telle est la réponse de la députée à la demande de candidature des jeunes et Linguère de Kaolack.

Après avoir été investie donc par la Plateforme des Linguère de Kaolack et les jeunes inconditionnels de Adji Mergane, la responsable politique de Benno Bokk Yakaar entend redonner espoir aux Kaolackois.