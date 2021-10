jeudi 28 octobre 2021 • 872 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A trois mois des élections locales au Sénégal, l'heure est au règlement de compte dans plusieurs coalitions.

Dans sa livraison du jour, le journal Libération note que ‘’les règlements de compte commencent’’. Nos confrères signale informent que ‘’les conseillers proches de Soham Wardini dénoncent les comploteurs alors que cette dernière tente de sauver sa candidature à la Ville de Dakar.



Dans le sud du pays, à Ziguinchor, les partisans de Doudou Ka accusent le présiddent de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall de trahison et lui fixent un ultimatum’’. Ce, après avoir investi Benoît Sambou pour briguer un mandat à la mairie de la ville.



Retour à Dakar plus précisément à Keur Massar Nord où Benno Bokk Yakaar avertit contre tout parachutage d'Aminata Assome Diatta, ministre du commerce.



A Pastef-Mbour, Libération nous apprend que Me Abdoulaye Tall a été choisi comme candidat à la candidature. Et de souligner que le docteur Diaité fustige l'immixtion de Sonko dans la procédure.



Enfin à la Médina, le journal informe que Cheikh Ba dirigera la bataille pour la grande coalition Benno Bokk Yakaar.