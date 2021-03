jeudi 25 mars 2021 • 56 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) En conséquence, le Frn, «tout en dégageant ses responsabilités de toute nouvelle forfaiture en la matière, met en garde le Gouvernement face à toutes les conséquences que de nouveaux reports pourront engendrer».

Le Frn rappelle qu’une réunion de la Commission Politique restreinte du Dialogue National s’est tenue ce jour, 24 Mars 2022 pour discuter de la question de la tenue des élections locales qui devait être effective au plus tard le 28 mars dernier.

Pour rappel, le Frn invoque les termes de référence de l’audit du fichier électoral et l’évaluation du processus électoral envoyés le 6 février 2020 aux Autorités. «Ces transmissions sont restées sans réponse, malgré les nombreux rappels de la Commission Politique et l’accord de l’Usaid pour financer l’audit du fichier électoral. Ce n’est qu’au mois de Novembre 2020 que le processus a été repris ; aussi, les experts de l’audit et les évaluateurs du processus électoral ont été sélectionnés au mois de janvier 2021», lit-on dans le communiqué.

«Si l’audit du fichier a démarré depuis mi-février 2021, le Pouvoir vient seulement de nous informer, ce jour 24 mars 2021, que l’évaluation du processus électoral va démarrer le 01 Avril 2021» regrette les membres de l’opposition.

Toutes ces précisions, souligne le document signé par le Coordonnateur du Frn Moctar Sourang, «sont faites pour montrer que les lenteurs administratives notées relèvent de la seule responsabilité du Gouvernement».

Aujourd’hui, estime le Frn, «tous les pôles politiques et la Société civile s’accordent pour l’organisation des élections locales d’ici la fin de l’année 2021. Seul le pôle de la Majorité propose un report à février 2022, en dépit de tous les arguments techniques développés par les autres parties prenantes».