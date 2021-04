vendredi 16 avril 2021 • 163 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le journal Le Témoin a indiqué, ce vendredi que "le deal majorité/opposition continue" au sujet de l'organisation des élections locales.

Dans sa livraison du jour, Le Témoin note que ‘’le deal majorité/opposition continue’’ au sujet de l’organisation des élections locales. ‘’Le comité restreint mis en place pour rapprocher les positions de la majorité et de l’opposition sur la date des élections locales n’a pas pu arracher un consensus entre les deux partie, ce jeudi’’, rapporte le journal.



’’Si du côté de l’opposition, on s’arc-boute sur le mois de décembre 2021, la majorité opte pour des élections au plus tard fin février 2022’’, explique la publication.