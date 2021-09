mardi 14 septembre 2021 • 838 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les élections locales approchent. À Touba, le Khalife général des mourides a tenu à annoncer la couleur hier. Il a fait passer un message très clair à ce propos, à travers son porte-parole.

«Pour les futures élections, le Khalife rappelle à tous, qu’il interdit ce que ses prédécesseurs ont interdit à Touba. Il ne veut plus que les gens se chamaillent et sèment la pagaille. Que tous ceux qui veulent faire de la politique politicienne aillent en dehors de la cité (…) Le choix du candidat, il en laisse la responsabilité à Serigne Sidy Mbacké Abdoul Ahad.



Il rappelle que c’est Serigne Abdoul Ahad qui avait accepté l’érection de Touba en communauté rurale. Et depuis, il n’y a eu ici, qu’une liste unique. Il n’y en a pas beaucoup dans le monde mais tout ce qui touche à Serigne Touba et spécial. Le marabout rappelle que les choses se passeront telles quellle pour ces joutes aussi. Une seule liste, qu’on appelle ‘‘listou serigne bi’’ »