iGFM (Dakar) Selon Le Quotidien, les femmes de Benno Bokk Yaakaar appellent tous les membres de la coalition présidentielle à faire confiance à leur leader, le Président Macky Sall.

Leur coordonnatrice, Ndèye Marième Badiane, appelle également toutes les femmes de cette grande coalition à «rester mobilisées et à l’écoute du président de la coalition». Elles doivent plutôt, lit-on dans un communiqué, «s’impliquer au niveau de leurs localités respectives pour une très bonne représentativité des femmes dans les listes». Car, rappelle Mme Badiane, la parité est un «acquis fondamental» que le Président Macky Sall a «rendu effectif dans toutes les instances électives et semi électives». Les femmes de Benno réaffirment leur engagement à «consolider la coalition pour des victoires toujours éclatantes en faveur du Président Macky Sall». Parce que, soulignent-elle encore, «le label Benno a valu beaucoup de satisfaction et autant de victoires à la coalition». Les femmes de Benno, qui promettent au Président Sall une «victoire éclatante» au soir du 23 janvier 2022, lui renouvellent aussi leur confiance.

Avec Le Quotidien