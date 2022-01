vendredi 21 janvier 2022 • 325 lectures • 2 commentaires

IGFM - Amadou Ba, Aminata Touré, Aliou Sall a animé ce vendredi une conférence de presse de Benno Bokk Yaakaar. C’est pour avertir l’opposition contre toute tentative de sabotage du scrutin, car la coalition présidentielle croit savoir qu’elle va gagner ces élections.

Devant la montée d’adrénaline à deux jours du scrutin pour les locales, Benno Bokk Yaakaar monte au front pour avertir l’opposition contre toute tentative de sabotage du scrutin.

« A travers le pays, nos candidats ont présenté des bilans positivement appréciés par les populations. Nos candidats ont proposé un nouveau pacte social et ont proposé partout des stratégies gagnantes », a déclaré, vendredi à Dakar, Aminata Touré, lors de la conférence de presse de Benno Bokk Yaakaar.

Poursuivant son propos, elle déduit : « C’est ce qui explique le vent de panique que nous avons constaté ces derniers jours au niveau de nos concurrents ».

Cependant, précise-t-elle : « le débat des idées doit prendre le dessus sur la violence. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012, nous n’avons pas perdu d’élection. Nous sommes optimistes que la victoire sera au rendez-vous dimanche. C’est parce que la victoire est au rendez-vous que nous souhaitons la protéger pour que la réputation démocratique du Sénégal soit préservée une nouvelle fois».

« Nous avons un Etat de droit qui veillera à la bonne tenue des élections. Il est inacceptable que des discours tendant à faire peur prospèrent. Nous faisons un appel à la jeunesse pour qu’elle ne se laisse pas manipuler et réconforter nos concitoyens pour qu’ils aillent voter », exhorte l’ex-Pm.

Même son de cloche de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba. «Nous sommes dans une dynamique victorieuse et nous n’acceptons pas qu’à deux jours des élections que cette dynamique soit entachée. Nous prendrons toutes nos dispositions pour permettre à nos militants et sympathisants de voter», promet-il.

Prenant la parole, le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, mentionne que sur les 557 maires que le Sénégal compte, les 480 sont de Benno Bokk Yaakaar.

Il rappelle que les transferts directs de l’Etat aux collectivités locales sont passés de 20 milliards à 60 milliards depuis 2012. De l’avis du frère du chef de l’Etat, « cela a permis à ces maires de présenter de bons bilans aux populations, puisque ces transferts ont permis de réaliser des infrastructures pour améliorer les conditions de vie des populations ».

Cela, « sans compter l’action directe de l’Etat qui s’est sensiblement ressentie avec des programmes comme le PUDC, le PUMA, Promovilles… ». « Nos maires sont à l’aise parce qu’ils peuvent présenter un bilan positif aux populations », ajoute Aliou Sall. Il prend l’exemple de la capitale, où, dit-il, « du fait des défaillances de la ville de Dakar, la gestion des déchets est dévolue à l’Etat ». « C’est un mérite du président Macky Sall. Il est temps que Dakar reprenne son rôle de ville leader, de ville propre et nous avons la chance de l’avoir avec le candidat Abdoulaye Diouf Sarr », se félicite le maire de Guédiawaye.