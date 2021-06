Elections locales: Wade active son "arme" secrète

Au parti démocratique Sénégalais, l’heure est à l’élaboration de stratégies et de plans d’action pour remporter les prochaines élections locales fixées au 22 janvier prochain. Selon un communiqué reçu à iGFM, le secrétaire Général national du Parti, Me Abdoulaye Wade a décidé de la mise en place d’une commission nationale de préparation des élections locales composées de prés de 30 membres et dirigée par Daouda Niang le secrétaire général national adjoint du PDS.

«La date des élections locales est fixée au janvier 2022. Ces élections locales sont une étape importante dans la vie politique de notre pays. Notre parti doit se préparer de la meilleure façon pour les remporter. Face aux enjeux qui nous attendent, j’ai décidé de la mise en place d’une nationale de préparation des élections», lit-on dans la note administrative signée par le Me Abdoulaye Wade.

Selon le même document, «les missions de cette commission nationale sont précisées par une feuille de route qui lui sera remise pour lui permettre d’accomplir ses missions dont la principale consiste àn faire des propositions et des recommandations qui permettront de définir des stratégies globales et locales pour sections et les fédérations du parti portant sur l’organisation et les plans d’action».



Publié par Birame Ndour editor