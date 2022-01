mardi 18 janvier 2022 • 56 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour les élections locales qui auront lieu le 23 janvier prochain, les responsables locaux du département de Diourbel du parti Rewmi n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont fait une forte mobilisation des troupes à travers un meeting pour démontrer leur soutien aux candidats de la coalition Bby, Dame Diop pour la mairie et Moustapha Guèye pour le département.

«Nous avions reçu dès le départ des instructions du président Idrissa Seck qui demandait à tous les responsables du parti d’unir leur force, de travailler main dans la main avec les candidats choisis par le président Macky Sall», souligne Moustapha Mbaye, coordonnateur du parti Rewmi dans le département de Diourbel.

Les militants du parti Rewmi du président Idrissa Seck, à travers cette forte mobilisation des militants venants divers coins et recoins dans le département de Diourbel, œuvre ainsi pour la victoire de Bby en menant un travail de fourmis.

«C’est juste l’aboutissement d’un travail qui avait commencé depuis plus de 3 semaines avant la campagne qui consistait à faire enrôler plus de gens, 100 jeunes qui ont travaillé nuit et jour, matin et soir pour passer l’information, montrer le programme de notre candidat, discuter avec les populations, rassurer les populations pour leur indiquer le choix», explique Moustapha Mbaye, coordonnateur du parti Rewmi dans le département de Diourbel.