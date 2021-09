lundi 27 septembre 2021 • 608 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Les prochaines élections locales, la recrudescence de la violence et les mauvais comportements sur les réseaux sociaux ont occupé une place importante dans le message du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké à l’occasion de la cérémonie de clôture du Magal de cette année. Par la voix de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké, il a prôné le changement de comportement, à la culture de l’amour et du respect entre tous les sénégalais.

Le Khalife a d’abord commencé par inviter les hommes politiques au sens de la responsabilité et à la retenue pour ne pas compromettre l’organisation et le bon déroulement des prochaines élections locales. «Tous les sénégalais, notamment les hommes politiques doivent jouer leur rôle pour le bon déroulement des elections locales. Il faut des élections tranquilles», a demandé Serigne Mountakha.



Selon Serigne Bass Abdou Khadr, le Khalife lance un appel aux sénégalais, et à la jeunesse en particulier, pour s’ériger en bouclier et barrer la route au phénomène de la violence qui gagne du terrain. «La recrudescence de la violence chez les jeunes préoccupe au plus haut degré le marabout. Il nous invite à cultiver l’amour et le respect entre nous", rapporte le porte parole du Khalife.



Le khalife a également déploré les mauvais comportements qui prennent des proportions inquiétantes sur les réseaux sociaux. «Des familles sont séparées, des ménages brisés, des amitiés détruites et des vies anéanties par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. C’est regrettable. Il faut un retour aux valeurs et préceptes de l’islam qui prônent la bonne qualité des rapports entre les humains», a déclaré le Khalife Général des mourides par la voix de son porte-parole.