samedi 3 juillet 2021

iGFM - (Dakar) L’enquête sur la mort tragique Cheikh Bamba Ndiaye avance. 3 élèves ont été arrêtés.

Suite à la mort de Cheikh Bamba Ndiaye, l’élève en classe de première au lycée des parcelles assainies, trois élèves ont été arrêtés et placés en position de garde à vue au commissariat des Parcelles assainies. Les suspects ont entre 18 et 19 ans et sont poursuivis pour homicide involontaire, selon Libération.

Il ressort des témoignages qu’une bagarre avait éclaté au cours du match. Le défunt avait pris le dessus sur son protagoniste, avant que d'autres élèves ne viennent en renfort à leur camarade qui était en mauvaise posture.



Pris à partie, Cheikh Bamba Ndiaye est tombé et sa tête a cogné un objet dur, sans doute une brique. Ce qui est loin de la version selon laquelle on lui aurait asséné un coup de brique, comme rapporté hier par "La Tribune". Les résultats de l’autopsie sont attendus pour mieux élairer les enquêteurs.