samedi 13 mars 2021 • 82 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) En raison de la période d’isolement imposée aux joueurs s’ils se rendent dans un pays non-européen, le nouveau règlement de la FIFA permet aux clubs de refuser de libérer certains de leurs éléments à l’occasion de la prochaine trêve internationale.

Et, sans surprise, les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 vont s’en retrouver impactées. A l’image des clubs anglais, le FC Metz a annoncé ce vendredi qu’il va bloquer sa dizaine d’internationaux africains.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



«On a annoncé aux joueurs concernés qu’on ne les libérerait pas», a fait savoir l’entraîneur des Grenats, Frédéric Antonetti, à L’Equipe. «J’ai une dizaine de joueurs sélectionnables dont huit titulaires. Je ne suis pas maso ! Je ne peux pas m’en priver pour les deux matchs à Monaco (en L 1, le samedi 3 avril, puis en 8es de finale de la Coupe de France le mardi 6 avril). Une décision très intelligente a été prise en Amérique du sud (consistant à reporter les matches de qualification prévus). L’Afrique et l’Asie devraient s’en inspirer…»





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Pape Matar Sarr devrait patienter





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Tous potentiellement sélectionnés, Oukidja et Boulaya (Algérie), Bronn (Tunisie), Boye (Ghana), Kouyaté et Fofana (Mali), Maïga et Angban (Côte d’Ivoire), P.-M. Sarr (Sénégal) et Vagner (Cap Vert) devront donc rester en Lorraine à la fin du mois. Un véritable crève-cœur, notamment pour Sarr qui avait de bonnes chances de fêter sa première convocation avec le Sénégal…





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Avec Afrikfoot





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">