dimanche 21 mars 2021

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) A l’instar du Sénégal, la Guinée va profiter de la dérogation accordée samedi par les autorités françaises pour pouvoir compter sur plusieurs joueurs évoluant dans l’Hexagone à l’occasion des deux dernières journées, décisives, des éliminatoires de la CAN 2021 contre le Mali (le 24 mars à Conakry) et la Namibie (le 28 mars à Windhoek).

Ce dimanche, le site Foot224 nous apprend en effet que la star du Syli National, Naby Keita, va mettre son jet privé à disposition de la sélection pour transporter trois coéquipiers de France jusqu’en Guinée : les défenseurs Issiaga Sylla (Lens) et Ibrahima Sory Conté (Niort) et le petit nouveau, l’attaquant de Clermont, Mohamed Bayo, actuel meilleur buteur de Ligue 2. Le défenseur central de Saint-Etienne, Saidou Sow, et le défenseur polyvalent du Paris FC, Ousmane Kanté, qui faisaient eux aussi partis des convoqués, ne seront en revanche pas du voyage en raison de problèmes logistiques et/ou de la pression exercée par le club respectif.





Il y a tout de même un hic : Liverpool refusant que Keita participe au match contre la Namibie, qui fait partie des pays classés sur la liste rouge Covid-19 par les autorités britanniques et qui lui imposerait une quarantaine prolongée à son retour, ses trois coéquipiers de France devront rentrer en même temps que lui et ils manqueront donc eux aussi le deuxième match. Frustrant, mais, dans le contexte actuel, le sélectionneur Didier Six s’en accommodera…





Afrikfoot





