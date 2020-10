Lire cet article dans l'application iGFM OUVRIR L'APP Télécharger

vendredi 30 octobre 2020 • 35 lectures • 0 commentaires

Elim. Can 2022 : la liste du Congo contre l'eSwatini

Sport 9 mins Taille

iGFM (Dakar) Valdo, le sélectionneur du Congo se prépare pour la double confrontation face à l’Eswatini en éliminatoires de la CAN 2022. Du classique dans la convocation notamment par rapport au groupe qui était en amical face à la Gambie ce mois-ci. On retrouve Bifouma, Makouta ou encore Tchibota. A l’image de son adversaire, le Congo est à la traine dans son groupe de qualifications où loge également le Sénégal et la Guinée Bissau.



Liste des Congolais

Gardiens : Joe Ombandza (CARA), Chancel Massa (Etoile du Congo) et Christoffer Mafoumbi (FC Mosta/Malte)







Défenseurs : Dimitri Bissiki et Prince Mouandza Mapata (AS Otohô), Bradley Mazikou (CSKA Sofia/Bulgarie), Ravy Tsouka Dozi (Helsingborg/Suède), Atoni Mavoungou (JST), Fernand Mayembo (Le Havre/France/2e division), Illoy Ayyet Emmerson (Vejle BK/Danemark), Beranger Itoua (SC Sohar/Oman)







Milieux : Amour Loussoukou (FC Aguilas/Espagne/5e division), Chandrel Massanga (AS Otohô), Borel Tomanzoto (DCMP/RDC), Harvy Ossete, Hardy Binguila et Prince Obongo (Diables noirs), Durel Avounou (Le Mans/France/3e division), Merveil Ndockyt (Osijek/Croatie), Gaïus Makouta (Beroe/Bulgarie)







Attaquants : Yann Mokombo (Etoile du Congo), Mavis Tchibota (Ludogorets/Bulgarie), Prince Ibara (FK Neftchi/Azerbaïdjan), Guy Mbenza (Antwerp/Belgique), Thievy Bifouma (FC Shenzhen/Chine), Sylver Ganvoula (Bochum/Allemagne/2e division), Junior Makiesse (sans club)



Cet article a été ouvert 35 fois.

Publié par Mamadou Salif editor