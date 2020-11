vendredi 20 novembre 2020 • 81 lectures • 0 commentaires

Elim. CAN 2022 : le classement des buteurs avec un seul Nigérian en tête

iGFM (Dakar) A l’issue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 disputées au cours des derniers jours, le classement des meilleurs buteurs est dominé par le Nigérian Victor Osimhen, auteur d’un but à l’aller face à la Sierra Leone (4-4) et qui compile 4 réalisations.

Derrière le Super Eagle, on retrouve une meute composée de 10 prétendants qui comptent tous 3 buts : l’Algérien Baghdad Bounedjah, le Burundais Saidi Ntibazonkiza, le Camerounais Vincent Aboubakar, le Marocain Hakim Ziyech, le Nigérian Alex Iwobi, le Santoméen Luís Leal, le Sénégalais Famara Diédhiou, le Sud-Africain Percy Tau et les Tunisiens Saîf-Eddine Khaoui et Wahbi Khazri. Rendez-vous en mars 2021 pour les deux dernières journées.

Le classement

4 buts

Victor Osimhen (Nigeria)

3 buts

Baghdad Bounedjah (Algérie)

Saidi Ntibazonkiza (Burundi)

Vincent Aboubakar (Cameroun)

Hakim Ziyech (Maroc)

Alex Iwobi (Nigeria)

Luís Leal (Sao Tomé)

Famara Diédhiou (Sénégal)

Percy Tau (Afrique du Sud)

Saîf-Eddine Khaoui et Wahbi Khazri (Tunisie)















