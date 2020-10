jeudi 29 octobre 2020 • 112 lectures • 0 commentaires

Elim. CAN 2022 : le Nigeria avec 24 joueurs dont un nouveau binational

iGFM (Dakar) Vainqueur de ses deux premiers matchs dans les éliminatoires de la CAN 2022, le Nigeria tentera d’enchaîner face à la Sierra Leone les 13 et 17 novembre prochains à l’occasion des 3e et 4e journées des qualifications. Le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, a dévoilé ce jeudi sa liste de 24 joueurs retenus.

Forfait ce mois-ci pour les amicaux contre l’Algérie (0-1) et la Tunisie (1-1), l’attaquant napolitain Victor Osimhen effectue son grand retour avec Peter Etebo (Galatasaray). Wilfred Ndidi (Leicester) et le Bordelais Samuel Kalu restent en revanche absents car toujours à l’infirmerie. Du coup, le Nantais Moses Simon sera le seul représentant de Ligue 1 dans cette liste.

Né en Suisse, le gardien de Lugano, Sebastian Osigwe (26 ans), est appelé pour la première fois, plusieurs années après son passage avec les U20 nigérians, tandis que le défenseur central d’Hoffenheim, Kevin Akpoguma, qui a fêté ses premières capes ce mois-ci, reste dans la liste. Pour le reste, c’est du classique avec les têtes d’affiche Musa, Chukwueze, Iwobi, Iheanacho, Ekong et Balogun.



