samedi 14 novembre 2020 • 188 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les trois derniers matchs de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 sont au programme ce samedi.

Auteur d’une entame complètement ratée avec deux matchs nuls, l’Egypte, seulement 3e de son groupe, doit absolument s’imposer au Caire face au Togo. Une mission que les Pharaons devront accomplir sans leur star Mohamed Salah, testé positif au coronavirus vendredi et placé à l’isolement.

Côté Eperviers, un cas positif a également été décelé au sein de l’effectif, sans plus de précisions sur l’identité du joueur en question. Derniers du groupe, les hommes de Claude Le Roy feront tout pour éviter une défaite qui les placerait à 4 points de la 2e place et compromettrait leur qualification. Libéré tardivement par son club d’Al Ain, le buteur Fo Doh Laba sera bien de la partie.

La RDC avec Bakambu et Bolasie

A l’instar de l’Egypte, la RD Congo occupe elle aussi la 3e place de sa poule avec deux petits points au compteur. Les Léopards doivent impérativement décoller en décrochant leur première victoire à l’occasion de la réception de l’Angola à Kinshasa. Pour y parvenir, les hommes de Christian Nsengi compteront sur leur star Cédric Bakambu, arrivé vendredi, mais aussi sur le revenant Yannick Bolasie, appelé en renfort de dernière minute en raison des multiples forfaits. Christian Luyindama en défense et Gaël Kakuta dans le secteur offensif sont annoncés incertains pour ce derby qui verra l’Angola jouer sa peau.

Le Bénin a un coup à jouer

Dans l’autre match du jour, le Bénin reçoit le Lesotho avec l’opportunité de conforter sa deuxième place dans le groupe L et même de revenir à un point du leader nigérian, auteur d’une énorme déconvenue vendredi contre la Sierra Leone (4-4). En l’absence de cadres comme Stéphane Sèssegnon, Jordan Adéoti, Olivier Verdon, Cèbio Soukou et Mickael Poté, des éléments comme Khaled Adenon et Steve Mounié enfileront plus que jamais le costume de patron.

Le programme de samedi (heure française, soit GMT +1)

17h, Bénin – Lesotho, à Porto-Novo (groupe L)

20h, RD Congo – Angola, à Kinshasa (groupe D)

20h, Égypte – Togo, au Caire (groupe G)