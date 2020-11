vendredi 13 novembre 2020 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 se poursuit ce vendredi avec 6 matchs au programme. Le Nigeria est en danger.

A Casablanca mais à huis clos, le Maroc compte bien tenir son rang en s’imposant contre la Centrafrique pour reprendre la tête du groupe à la Mauritanie, qui a fait match nul contre le Burundi (1-1) mercredi. Pour y parvenir, le sélectionneur Vahid Halilhodzic pourra s’appuyer sur la plupart de ses cadres comme Ziyech, Hakimi, Saiss et Bounou. En face, à l’instar de la RDC, qui avait tenu tête au Maroc sur ses terres en amical le mois dernier (1-1), la Centrafrique tentera de jouer le coup à fond avec ses cadres Kondogbia et Eloge Enza-Yamissi, sorti de sa retraite internationale à 37 ans !

Distancé de 3 points en tête de sa poule par la Guinée qui a battu le Tchad (1-0) mercredi, le Mali va lui aussi chercher à recoller au leader en accueillant la Namibie à Bamako. Malgré l’absence de cadres comme Moussa Marega et Abdoulaye Diaby (non convoqués) et Molla Wagué (forfait), les Aigles tenteront de s’appuyer sur leur succès très abouti face au Ghana (3-0) le mois dernier, tout en respectant leur adversaire, qui était présent à la dernière CAN et qui n’accuse qu’un point de retard au classement. «Notre objectif est de faire carton plein contre la Namibie et l’équipe se battra pour ça», a promis le latéral droit Hamari Traoré.

Un Tunisie-Tanzanie sans Samatta

De son côté, la Tunisie compte déjà trois points d’avance en tête de son groupe et peut creuser l’écart si elle enchaîne un troisième succès consécutif face à la Tanzanie. Forts de leurs cadres comme Khazri, Msakni, Maaloul et Sassi, tous présents, les Aigles de Carthage seraient bien inspirés de s’imposer à Radès à huis clos, avant la manche retour en présence de 30 000 spectateurs à Dar Es Salam mardi ! Côté tanzanien, la star Mbwana Samatta (Fenerbahçe) est blessé et forfait pour cette double confrontation.

Le Niger dos au mur

Lui aussi vainqueur de ses deux premiers matchs, le Nigeria peut également accroître son avance en tenant son rang à domicile face à la Sierra Leone. Si Ndidi est toujours blessé, Osimhen sera bien présent pour guider les Super Eagles. De son côté, l’Afrique du Sud a un bon coup à jouer dans le groupe D. Une victoire contre le modeste Sao Tomé et Principe permettait en effet aux Bafana Bafana de se détacher à la 2e place et de revenir à trois points du leader ghanéen.

Enfin dans le groupe K, le Niger de Jean-Michel Cavalli abat quasiment sa dernière carte et doit impérativement s’imposer à domicile pour revenir à hauteur de l’Ethiopie, 3e. De leur côté, les Antilopes rêvent d’un succès qui leur permettrait de rejoindre la Côte d’Ivoire et Madagascar en tête de la poule…

Le programme de vendredi

16h, Niger – Éthiopie, à Niamey (groupe K)

16 h, Nigeria – Sierra Leone, à Benin City (groupe L)

19h, Mali – Namibie, à Bamako (groupe A)

19h, Afrique du Sud – Sao Tomé et Principe, à Durban (groupe C)

19h, Maroc – Centrafrique, à Casablanca (groupe E)

19h, Tunisie – Tanzanie, à Radès (groupe J)