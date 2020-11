jeudi 19 novembre 2020 • 106 lectures • 0 commentaires

Elim. CAN 2022 : Les gagnants et perdants de la 4e journée

iGFM (Dakar) Bouclée mardi, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022 a permis au Sénégal, à l’Algérie, au Mali et à la Tunisie de se qualifier pour la phase finale de la compétition. D'autres grandes nations devront attendre. Retrouvez tous les résultats et classements avant les deux dernières journées qui seront au programme en mars 2021.

Les résultats complets de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022

Tchad 1–1 Guinée (groupe A)

Namibie 1–2 Mali (groupe A)

Malawi 0–0 Burkina Faso (groupe B)

Soudan du Sud 1–0 Ouganda (groupe B)

Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud (groupe C)

Soudan 1–0 Ghana (groupe C)

Angola 0–1 RD Congo (groupe D)

Gambie 2–1 Gabon (groupe D)

Burundi 3–1 Mauritanie (groupe E)

Centrafrique 0–2 Maroc (Cameroun)(groupe E)

Rwanda 0–0 Cap-Vert (groupe F)

Mozambique 0–2 Cameroun (groupe F)

Comores 2–1 Kenya (groupe G)

Togo 1–3 Égypte (groupe G)

Zimbabwe 2–2 Algérie (groupe H)

Botswana 1–0 Zambie (groupe H)

Eswatini 0–0 Congo (groupe I)

Guinée-Bissau 0–1 Sénégal (groupe I)

Guinée équatoriale 1–0 Libye (groupe J)

Tanzanie 1–1 Tunisie (Groupe J)

Madagascar 1–1 Côte d’Ivoire (groupe K)

Éthiopie 3–0 Niger (groupe K)

Sierra Leone 0–0 Nigeria (groupe L)

Lesotho 0–0 Bénin (groupe L)



