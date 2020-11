samedi 14 novembre 2020 • 90 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Maroc a largement battu la Centrafrique ce vendredi 13 novembre à Casablanca (4-1 alors que la Tunisie s’est contentée d’une victoire étriquée face à la Tanzanie (1-0). Le Mali a eu du mal à décrocher les trois points lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Le Mali souffre mais vient à bout de la Namibie

Jusqu’au bout et ce tir namibien qui lèche le petit filet du portier malien, les Aigles auront souffert pour garder leur petit avantage. Car la Namibie, loin de se présenter en victime expiatoire, a causé bien des soucis au Mali. Hamari Traoré et les siens ont eu beaucoup de mal à venir à bout des Brave Warriors. Un but sur penalty d’El-Bilal Touré (33e) après une faute sur Doumbia aura quand même suffi pour décrocher la deuxième victoire en trois journées.

Mais les Aigles, qui jouaient sans public pour cause de coronavirus, n’ont pas été souverains dans cette rencontre. Trop de déchets techniques, peu de séquences abouties, etc., le Mali a fait parler le réalisme à Bamako. Cela a suffi pour engranger trois nouveaux points qui lui permettent de revenir à la tête du groupe A à hauteur de la Guinée vainqueur du Tchad (1-0) mercredi 11 novembre.

Le match retour est prévu le mardi 17 novembre. Nul doute que les Maliens seront très attendus à Windhoek.

Achraf Hakimi, sourire aux lèvres, a tapé dans la main du sélectionneur Vahid Halilhodzic juste après avoir ouvert le score à Casablanca alors que le premier quart d’heure de jeu n’était pas encore terminé (10e).

Oublier le nul face au Burundi

À domicile et à huis clos, les Lions de l’Atlas comptaient bien reprendre la tête du groupe E face à la Centrafrique. Il y a un an, les Marocains avaient à cœur d’oublier ce match nul (0-0) face à la Mauritanie lors de la première journée, une nation censée être beaucoup moins forte. Un très mauvais départ pour le Maroc, mais aussi pour son nouvel entraîneur Vahid Halihodzic.

Il fallait donc une deuxième victoire dans cette campagne après celle face au Burundi (3-0). Il faut dire que depuis la piteuse élimination en quarts de finale lors de la CAN 2019 en Egypte face au Bénin, les Lions de l’Atlas sont à chaque fois attendus au tournant.

Youssef Msakni buteur avec la Tunisie

Si Louis Mafouta a égalisé à la 24e minute, les Lions ont commencé à prendre les devants sur penalty transformé d’une frappe puissante par Hakim Ziyech après une faute sur Youssef El-Arabi (30e). Le Maroc fait le break trois minutes plus tard avec un doublé de Ziyech sur coup-franc. Zakaria Aboukhlal est venu assommer une nouvelle fois la Centrafrique avec un quatrième but (64e). Le Maroc reprend donc facilement la tête de son groupe.

La Tunisie, autre représentante du Maghreb, comptait déjà trois points d’avance en tête de son groupe et pouvait creuser l’écart face à la Tanzanie avec un troisième succès consécutif. Les Aigles de Carthage ont pu compter sur Youssef Msakni qui a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty à la 18e minute. Les Tunisiens sont largement en tête du groupe J avec 6 points d’avance sur la Tanzanie, deuxième du groupe.