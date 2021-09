mardi 7 septembre 2021 • 632 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal est allée s'imposer (3-1) à Brazzaville contre le Congo, mardi, lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Vainqueurs d'entrée face au Togo et deuxièmes du groupe H avant de se déplacer au Congo, les Lions étaient attendus pour reprendre leur première place. Face à des Congolais qui avaient très envie de créer l'exploit chez eux, les hommes de Cissé ont eu une première période assez compliquée en concédant le nul (1-1). Boulaye Dia a ouvert le score (27') pour son premier but en sélection avant que Silvere Ganvoula n'égalise pour les Diables Rouges sur pénalty peu avant la fin de la première période (45+1).

Mané confirme et se rapproche d'Henri Camara

Au retour des vestiaires, les Lions ont été secoués par des Congolais très entreprenants mais avec des changements, ils ont su reprendre l'avantage grâce à Ismaïla Sarr qui double le score à la 82e minute de jeu. Dopés par ce deuxième but, les hommes de Aliou Cissé se sont vite mis à l'abri grâce à Sadio Mané qui plie la rencontre (3-1) sur un penalty à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Il s'est fait justice lui-même. L'attaquant de Liverpool confirme son but inscrit face au Togo, à Thies, à l'occasion de la première journée. Son compteur passe de 24 à 25 buts en 72 sélections. Il est désormais à 6 longueurs d'Henri Camara détenteur du record avec 31 réalisations.

Le Sénégal prend le large avant l'arrivée de la Namibie en octobre

En s'imposant en terres congolaises, les Lions du Sénégal sont leaders du groupe H, une place qu'ils avaient perdu provisoirement suite au succès de la Namibie devant le Togo, dimanche dernier. Ils comptabilisent ainsi six points en deux sorties, prenant le large devant la Namibie (4 points), le Congo (1 point) et le Togo (0 point). Un bon en avant à un mois de la double confrontation contre la Namibie. A l'aller, le Sénégal recevra à Thies soit le 6 soit le 7 octobre 2021 avant de se déplacer pour la manche retour, dans la même semaine. Une opposition entre le premier et le deuxième qui promet déjà.