lundi 16 août 2021

iGFM (Dakar) Le Togo, prochain adversaire du Sénégal, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, vise le succès à Thiès. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le sélectionneur des Éperviers.

« Je veux bien gagner au Sénégal. Je ne suis pas venu en magicien. Quand on rate deux CAN, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas bien », a déclaré Paulo Duarte le remplaçant de Claude Le Roy. Duarte a certainement toujours en tête l'élimination du Burkina Faso par le Sénégal, sur la route du Mondial 2018, lorsqu'il était sur le banc du Burkina Faso.

Le Portugais a par ailleurs a demandé de la patience indiquant que sa mission consiste à « tout faire pour améliorer la qualité de jeu et les performances du Togo qui a perdu son image, sa visibilité, sa force », a soutenu l'ancien sélectionneur du Burkina Faso, qui aura une lourde tâche de vouloir faire revivre une sélection qui n'a plus disputé une CAN depuis 2015. En tout cas, Duarte a fait savoir qu'il ne se déplacera pas en victime expiatoire au Sénégal où il doit jouer le 1er septembre prochain contre les Lions, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. A rappeler que le sélectionneur du Togo a convoqué 26 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires.

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Programme des deux premières journées

1ère Journée

1er septembre 2021 : Sénégal vs Togo & Namibie vs Congo

2e Journée

5 septembre 2021 : Togo vs Namibie & Congo vs Sénégal