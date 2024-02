mardi 30 janvier 2024 • 2840 lectures • 2 commentaires

Ses prestations durant la Coupe d’Afrique des nations ont été époustouflantes. Malheureusement pour lui, le Sénégal a été sorti de la compétition, après son pénalty raté durant la séance des tirs au but. Moussa Niakhaté, qui semble toujours affligé, a posté un message poignant à l’endroit du peuple sénégalais.

«Désolé…



Je suis conscient que ce penalty manqué a conduit à notre élimination de cette CAN23. Ça a brisé le rêve de mes coéquipiers, de ce staff et des millions de supporters de cette Équipe Nationale. Vous ne méritez pas ça.



Ce groupe avait la qualité et l’objectif de rentrer avec la coupe à Dakar. J’en suis conscient et j’en prend la responsabilité.



Ça va être dur à avaler pour moi et je sais que j’oublierai jamais. Ce sentiment de culpabilité personne ne pourra me l’enlever ni même ma famille ni même ce groupe malgré leur soutien infaillible.



Mais quand je vois vos messages… je réalise encore plus la chance que j’ai d’être sénégalais, Alhamdulilah.

Et d’évoluer dans cette Équipe Nationale.

Sincèrement j’ai pas de mots pour vous. Mon seul but à partir d’aujourd’hui sera de me rattraper et de vous rendre l’amour que vous me témoignez en vous offrant un titre à l’avenir.



Je vous en dois une !



ALLAHUAKBAR 🤲»