Éliminatoires Afrobasket 2021 : inquiétudes sur la fenêtre de Dakar à cause du coronavirus

iGFM -(Dakar) La fenêtre de qualification pour le Championnat d’Afrique de basket-ball masculin 2021, dans lequel le Mozambique est inséré, et qui est prévu pour novembre prochain, pourrait être transférée du Sénégal au Rwanda en raison de la situation du Coronavirus.

Personne ne veut aller à Dakar

Selon le président de FIBA – Afrique, Aníbal Manave, en ce moment, personne ne veut aller à Dakar à cause du nombre élevé de cas de Covid-19, le pays comptant 13 384 personnes infectées, 279 décès et 9 091 personnes guéries.

“Le groupe du Mozambique devrait aller jouer au Sénégal, personne ne veut aller à Dakar, car ils n’ont pas garanti ces conditions et ce qui est intéressant, c’est que les Sénégalais qui jouent en France et aux États-Unis d’Amérique ne veulent pas non plus aller jouer au Sénégal”, a révélé Aníbal Manave sur lance.co.mz, visité par Senego.

Jouer au Rwanda comme alternative

Face à cette situation, FIBA-Afrique étudie des alternatives et la plus viable “est de jouer au Rwanda qui est un pays qui offre les conditions pour une récupération sûre et là, les athlètes qui sont loin peuvent déjà venir car ce pays a les bonnes conditions sanitaires”.

Le Mozambique fait partie du groupe B aux côtés du Sénégal, de l’Angola et du Kenya. Au départ, avant la pandémie de Covid-19, la première fenêtre était prévue à Dakar entre le 27 et le 29 novembre.

