vendredi 15 janvier 2021 • 279 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIBA a dévoilé, ce vendredi, les pays hôtes de la 2e fenêtre des qualifications pour l’Afrobasket 2021. Les Lions du Sénégal joueront les phases retour à Yaoundé, renseigne Basketsénégal.

Ce sera finalement au Cameroun que les groupes B et C disputeront la 2e fenêtre des qualifications. Les groupes A, D et E quant à eux joueront en Tunisie plus précisément à Monastir la ville hôte.

Le Sénégal, quasi qualifié, fera donc le déplacement à Yaounde du 19 au 21 Février pour y affronter à nouveau le Kenya, le Mozambique et l’Angola. L’équipe dirigée par Boniface Ndong avait fait le carton plein au tournoi de Kigali avec trois victoires en autant de sorties.