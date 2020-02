Eliminatoires CAN 2021 : les dates de Sénégal-Guinée Bissau dévoilées

iGFM-(Dakar) La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, ce mardi, les dates des différentes rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football « Cameroun 2021 ». Tout comme le Sénégal, les autres sélections sont fixées sur leur sort.

Retour en mars des éliminatoires de la CAN 2021. Et le Sénégal, l’un des favoris au titre à la phase finale, va devoir se montrer à nouveau impressionnant lors des qualifications. Après deux victoires en autant de sorties dans le groupe I (Congo et Eswatini), les Lions vont affronter, dans les semaines à venir, la Guinée Bissau afin d’asseoir leur hégémonie dans cette poule.

A cet effet, le 28 mars prochain, Sadio Mané et ses partenaires vont se produire à Thiès devant leur public contre les Os Djurtus. Le 31 mars, déplacement des hommes d’Aliou Cissé à Bissau pour le match retour.

Une double confrontation (3e et 4e journées) qui pourra déjà mettre le Sénégal à l’abri. Deux nouvelles victoires assureront aux vice-champions d’Afrique, la qualification pour Cameroun 2021.