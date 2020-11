jeudi 12 novembre 2020 • 47 lectures • 0 commentaires

Sport 14 mins Taille

iGFM (Dakar) Les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 de football ont repris ce 11 novembre 2020 après une année d’interruption à cause la pandémie du Covid-19. Pour cette troisième journée, la Mauritanie et les Comores ont été tenus en échec (1-1) par le Burundi et le Kenya. Mais le goût du match nul n’a pas la même saveur chez les Mourabitounes ou les Cœlacanthes.

Un an après, le football des sélections est officiellement de retour en Afrique, mais il faut croire que le coronavirus a quelque peu cassé la dynamique de certaines équipes. La Mauritanie et les Comores avaient laissé une bonne impression lors des deux premières journées avec notamment un match nul décroché à Rabat face au Maroc (0-0) par les Mourabitounes, et une victoire (1-0) à Lomé (Togo) pour les Cœlacanthes. Pour la reprise des qualifications, les deux formations n’ont pu faire mieux qu’un match nul sur le même score (1-1) devant les Burundais et les Kényans.

Les Hirondelles se rebellent

Les Mauritaniens, après un nul donc au Maroc et une victoire à domicile face à la Centrafrique (2-0) lors des deux premières journées, avaient une bonne opportunité de confirmer face au Burundi. Et pendant longtemps, les supporters des Mourabitounes ont cru à une victoire de leur équipe après l’ouverture du score de Bakary N’Diaye (30e). Le défenseur central, d’une frappe sur un coup franc à l’entrée de la surface de réparation, battait le portier des Hirondelles. Le Burundi, qui avait tout l’air de la victime idéale après deux défaites – 5 buts encaissés, zéro marqué lors des deux premières journées – se mit pourtant en mode rébellion.

Les hommes d’Olivier Niyungeko, transformés, commencent à dominer les débats. Après un but refusé pour hors-jeu au début de la seconde période, ils parviennent à égaliser à dix minutes de la fin du match par Saidi Ntibazonkiza (80e). Malgré un sursaut d’orgueil, les hommes de Corentin Martins ont fini par partager les points avec la lanterne rouge du groupe. Ce qui s’apparente à une mauvaise opération qui laisse le champ au Maroc qui pourrait prendre seul la tête du groupe en cas de victoire vendredi 13 novembre face à la Centrafrique.

Les Comores peuvent toujours y croire

Pour les Comores, la pilule est plus douce à avaler et le verre est plutôt à moitié plein après leur match nul (1-1) au Kenya en jouant à 10 contre 11 pendant plus d’une mi-temps. Les Cœlacanthes étaient pourtant en bonne voie de réussir une belle opération en ouvrant le score par Youssouf M'Changama (26e). Mais le natif de Marseille est expulsé pour cumul de cartons un quart d’heure après son but poussant ses coéquipiers à évoluer à 10.

Les hommes d’Amir Abou résisteront jusqu’à la minute 65e minute et l’égalisation de Masud Juma Choka. C’est tout de même un bon point pour les Comores qui restent invaincus en trois journées (une victoire et deux matches nuls) et gardent toutes leurs chances de se qualifier à la CAN pour la première fois de leur histoire.

La Guinée Equatoriale renverse la Libye

On tient le premier match fou de cette 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Après avoir été menée jusqu’à la 90e minute, la Guinée Equatoriale a en effet renversé la Libye (3-2) ce mercredi au Caire pour relancer totalement le groupe J des qualifications.

Après avoir ouvert le score par Josete Boacho (32e), le Nzalang Nacional avait pourtant été renversé le premier et en seulement deux minutes sur des buts libyens signés Sanad Al Warfali (55e sp) et Mohamed Bettamer (57e). Les Chevaliers de la Méditerranée pensaient alors se diriger vers la victoire mais le milieu de terrain de Sassuolo, Pedro Obiang a égalisé à la 91e minute avant que Salomon Obama n’arrache le succès deux minutes plus tard (90e+3) pour la Guinée Equatoriale !

Un dénouement complètement fou en attendant l’autre match du groupe, Tunisie-Tanzanie, vendredi.

Le classement du groupe J : Tunisie 6 points (1 match en moins), Guinée Equatoriale, Tanzanie (1 matchs en moins), Libye 3 pts

Le syli national bat le Tchad

C’est une victoire étriquée que vient d’avoir le syli national de Guinée (1-0) face aux Sao du Tchad cet après-midi.

Dans un stade du 28 Septembre vide de ses supporters à cause de la pandémie à Coronavirus, les poulains de Didier Six sont difficilement venus à bout de leur adversaire du soir.

Dès l’entame de la rencontre, c’est Simon Falette à la 3ème mn qui se loupe dans la défense adverse et rate la première occasion franche de la rencontre. Face à une équipe Tchadienne bien en place défensivement et bien organisée au milieu de terrain, tous les assauts du syli sont contenus par cet adversaire costaud.