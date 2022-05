lundi 23 mai 2022 • 364 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national Aliou Cissé publiera, vendredi prochain, sa liste, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023", renseigne un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

C'est bientôt la rentrée des classes pour les champions d'Afrique. Après leur sacre à la CAN et la qualification pour la Coupe du monde 2022, les Lions vont entamer une nouvelle campagne dans une dizaine de jours. Il s'agit des matchs comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Bénin le 4 juin à Dakar et le Rwanda le 7 du même mois à Kigali. A cet effet, le sélectionneur national, Aliou Cissé va rencontrer les journalistes vendredi prochain, à 10h, dans un restaurant de Dakar, pour annoncer la liste des joueurs retenus.