iGFM (Dakar) Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire se tenait, ce mardi, en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées ont été réparties dans 12 groupes de quatre. La moitié d’entre elles obtiendra son ticket pour la CAN (23 juin-23 juillet 2023). Champion d'Afrique, le Sénégal est épargné. Découvrez ci-dessous le calendrier des Lions.

Le calendrier complet des Lions :



Journée 1

Sénégal vs Bénin

Mozambique vs Rwanda



Journée 2

Bénin vs Mozambique

Rwanda vs Sénégal



Journée 3

Sénégal vs Mozambique

Bénin vs Rwanda



Journée 4

Mozambique vs Sénégal

Rwanda vs Bénin



Journée 5

Bénin vs Sénégal

Rwanda vs Mozambique



Journée 6

Mozambique vs Bénin

Sénégal vs Rwanda



Journées 1 & 2 : 30 mai – 14 juin 2022

Journées 3 & 4 : 19-27 septembre 2022

Journées 5 & 6 : 20-28 mars 2023