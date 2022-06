jeudi 9 juin 2022 • 304 lectures • 0 commentaires

Menu copieux ce jeudi dans les éliminatoires de la CAN 2023 avec 8 matchs au programme : les 3 derniers comptant pour la 1ère journée des qualifications et 5 de la 2e journée.

Deux Mondialistes vont notamment lancer leur campagne : le Maroc et le Cameroun. Après leur cuisant revers en match amical la semaine dernière aux Etats-Unis (0-3), les Marocains vont devoir se remettre la tête à l’endroit en affrontant leur principal rival pour la qualification, l’Afrique du Sud, à Rabat. Face à des Bafana Bafana légèrement amoindris en défense, les hommes de Vahid Halilhodzic pourront compter sur un groupe quasiment au complet (sauf Munir El Haddadi, Ryan Mmaee et Soufiane Boufal) et qui enregistrera le grand retour de Mazraoui.



Hormis le nouveau Georges-Kévin Nkoudou, forfait, le Cameroun disposera lui aussi de toutes ses forces vives pour son entrée face au Burundi, dans un match délocalisé en Tanzanie. Après avoir dû se contenter d’un match amical face à la sélection A’ (4-1), les hommes de Rigobert Song sont attendus au tournant contre des Hirondelles revanchardes après avoir raté la dernière phase finale et qui ont débuté par un bon match nul en Namibie (1-1).



Osimhen pour remplumer les Super Eagles



Enfin, le Nigeria fera lui aussi son entrée à domicile contre la Sierra Leone. Le mandat du nouveau sélectionneur José Peseiro a mal débuté avec les défaites en amical contre le Mexique (1-2) et l’Equateur (0-1) en début de mois, mais les Super Eagles se frottent cette fois à des adversaires plus abordables et peuvent compter sur les retours de Victor Osimhen et d’Ademola Lookman, qui ont rejoint le groupe après la tournée américaine. Dans l’autre match de la poule, la Guinée-Bissau se lance contre Sao Tomé-et-Principe, réintégré de justesse après avoir un temps été remplacé par l’Île Maurice.



La Guinée à la relance à domicile



Pour d’autres nations en revanche, il s’agira déjà de la 2e journée. Dans le groupe D, l’Egypte, qui a commencé par une victoire arrachée in extremis dimanche à domicile contre la Guinée (1-0), va tenter d’enchaîner contre l’Ethiopie qui reçoit les Pharaons au Malawi. En l’absence de plusieurs cadres, dont Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Mahmoud Trezeguet et Ahmed Hegazi, tous blessés, les Egyptiens devront éviter le piège. Dans l’autre match de la poule, la Guinée doit impérativement se relancer à domicile face au Malawi, qui avait commencé par une victoire contre l’Ethiopie (2-1). Alors que le milieu de terrain Ilaix Moriba est annoncé incertain, le Syli National pourra en revanche compter en défense sur Antoine Conté, sorti sur blessure face aux Egyptiens mais bon pour le service.



Mali et Côte d’Ivoire pour enchaîner



Après son carton face au Congo (4-0), le Mali a quant à lui toutes les cartes en main pour enchaîner et prendre trois points d’avance en tête en cas de victoire contre le Soudan du Sud, adversaire supposé le plus faible de la poule sur le papier et battu 1-0 par la Gambie la semaine dernière. Ce match est délocalisé en Ouganda. Dans le groupe H, le Lesotho est également contraint de recevoir la Côte d’Ivoire loin de ses bases, en Afrique du Sud. Après avoir réussi leurs débuts contre la Zambie (3-1), les Eléphants version Jean-Louis Gasset tenteront d’enchaîner face à un adversaire battu 2-0 par les Comores pour son entrée en piste. Qualifiée d’office en tant que pays-hôte, la Selefanto pourra compter sur le retour des défenseurs Hassane Kamara et Odilon Kossonou pour l’occasion.



Le programme de jeudi (horaires en temps universel) :



13h, Burundi-Cameroun, à Dar Es Salam, Tanzanie [Groupe C]

13h, Soudan du Sud-Mali, à Kampala, Ouganda [Groupe G]

16h, Ethiopie-Egypte, à Lilongwe, Malawi [Groupe D]

16h, Guinée-Malawi, à Conakry [Groupe D]

16h, Guinée-Bissau-Maurice, lieu non-communiqué [groupe A]

16h, Nigeria-Sierra Leone, à Abuja [Groupe A]

17h, Lesotho-Côte d’Ivoire, à Soweto, Afrique du Sud [Groupe H]

19h, Maroc-Afrique du Sud, à Rabat [Groupe K]



Avec Afrikfoot