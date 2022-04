mercredi 20 avril 2022 • 554 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien international sénégalais a analysé le groupe des Lions pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023".

"C'est une poule abordable. Le Bénin est classé 84e au classement FIFA, le Mozambique est 119e et le Rwanda 136e. Je pense que le Sénégal ne doit pas choisir ses adversairs, en étant champion d'Afrique. En plus, le Sénégal n'a plus de problème pour se qualifier en Coupe d'Afrique."



Faire attention au Bénin



"Le Bénin nous avait causés des difficultés. Nous avions des difficultés pour le battre lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire. Donc, il faut faire attention au Bénin. Mais le sénégal doit confirmer son statut et aller défendre son titre. Je pense qu'il n'y aura pas trop de difficulté", a-t-il analysé sur le plateau de la RTS, après le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine CAN.



Calendrier des Lions :



Journée 1

Sénégal vs Bénin

Mozambique vs Rwanda



Journée 2

Bénin vs Mozambique

Rwanda vs Sénégal



Journée 3

Sénégal vs Mozambique

Bénin vs Rwanda



Journée 4

Mozambique vs Sénégal

Rwanda vs Bénin



Journée 5

Bénin vs Sénégal

Rwanda vs Mozambique



Journée 6

Mozambique vs Bénin

Sénégal vs Rwanda



Journées 1 & 2 : 30 mai – 14 juin 2022

Journées 3 & 4 : 19-27 septembre 2022

Journées 5 & 6 : 20-28 mars 2023