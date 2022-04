jeudi 14 avril 2022 • 267 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la CAF a annoncé que Lucas Radebe (photo) et Salomon Kalou, anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, seront les deux assistants au tirage au sort pour le tirage au sort des phases de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, mardi prochain.

Le tirage au sort aura lieu en direct à 17h30 GMT dans les studios SuperSport de Johannesburg, en Afrique du Sud.



L'ancien défenseur international sud-africain Radebe et l'ancien attaquant ivoirien Kalou rejoindront le directeur des compétitions de la CAF Samson Adamu pour le tirage au sort.



L'ancien défenseur et capitaine des Bafana Banfana, Radebe, était membre de l'équipe sud-africaine qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en 1996. Il a fait quatre apparitions dans la compétition phare du football africain, après avoir disputé les tournois de 1996, 1998, 2000 et 2002.



Radebe a également été capitaine de l'équipe nationale sud-africaine de football lors de la Coupe du monde de football de 1998 et de la Coupe du monde de football de 2002.



Kalou, l'ancien joueur de Chelsea, était un attaquant clé pour les Eléphants lorsqu'ils ont remporté la CAN en 2015 en Guinée équatoriale.



Il a marqué cinq buts lors des six apparitions du tournoi alors qu'il figurait dans les éditions 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2017 de l'événement phare continental.



Quarante-huit équipes seront réparties en 12 groupes de quatre équipes, les deux meilleures équipes se qualifiant pour le tournoi qui se déroulera dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



Les qualifications débuteront en juin 2022 avec deux journées au programme.