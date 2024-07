jeudi 13 juin 2024 • 977 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Beach Soccer Égypte 2024 a été effectué, ce jeudi au siège de la CAF (Caire, Égypte).







C'est ce qu'on appelle une cérémonie marquée par des confrontations alléchantes. Parmi elles, on note le derby Sénégal-Guinée. Sept fois champions d’Afrique, les Sénégalais se déplaceront à Conakry le 19 juillet et avant de recevoir leurs voisins guinéens, le 26 du même mois.



Ce tirage a aussi révélé d'autres chocs : Ghana-Côte d'Ivoire, Tanzanie-Ouganda et Seychelles-Mozambique.



Les sept équipes victorieuses rejoindront l’Égypte, qui abritera la 12e édition de cette compétition, en 2024.



Le Sénégal est le dernier vainqueur.



Le tirage au sort complet :