iGFM (Dakar) Large vainqueur (0-6) du Liberia, mardi, à Thies, le Sénégal a décroché son billet pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminie "Maroc 2022".

Dominatrices à l'aller, 2-1, les Lionnes ont confirmé, à domicile. Sur la pelouse du stade Lat Dior, elles n'ont pas tremblé. Awa Diakhaté, Nguenar Ndiaye (trois buts) et Mama Diop (deux buts) ont marqué les buts du Sénégal. Un succès éclatant qui les propulse au dernir tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations "Maroc 2022". Elles affronteront le Mali, demi-finaliste de la précédente édition de la CAN. Un derby ouest-africain à l'issue duquel on aura le nom de l'équipe qui sera qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique.